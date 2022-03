Six célébrités ayant souffert d’aphasie, la maladie de Bruce Willis

Mercredi, Bruce Willis a annoncé connaître certains problèmes de santé qui le forcent à mettre fin à sa carrière. Il souffre d’aphasie, maladie qui attaque les capacités cognitives et empêche une victime de communiquer normalement, à l'oral ou à l'écrit. Mais le célèbre acteur n’est pas le seul dans l’industrie à en souffrir: voici six personnalités dont l'aphasie est connue.

Josée Boudreault

Photo d'archives Agence QMI, TOMA ICZKOVITS

L’animatrice Josée Boudreault a été victime d’un accident vasculaire cérébral (AVC) en juillet 2016, lequel lui a laissé plusieurs séquelles sur le plan de la parole. Devenue aphasique, elle a dû réapprendre à parler. Heureusement, elle n’est pas seule pour surmonter cette épreuve: elle compte sur le soutien implacable de son conjoint et de ses enfants.

Jacques Demers

Matthew Usherwood/AGENCE QMI

L'ex-entraîneur du Canadien de Montréal Jacques Demers est aphasique depuis un accident vasculaire cérébral (AVC) subi en 2016. Ne pouvant plus s’exprimer depuis le drame, et paralysé du côté droit, il a vu sa vie changer de manière radicale. Son frère et proche aidant, Michel, s’est d’ailleurs joint en 2020 à l’organisme Aphasie Québec en tant qu'ambassadeur.

Sharon Stone

AFP

La vedette américaine Sharon Stone, connue pour son rôle dans Basic Instinct et nommée aux Oscars pour sa performance dans Casino, s’est effondrée après un anévrisme cérébral survenu en 2001. Alors âgée de 43 ans, elle avait perdu ses capacités à lire et développé des problèmes d’élocution. Stone estime avoir été rejetée par l’industrie du cinéma à cause de sa maladie.

Emilia Clarke

AFP

L’actrice britannique Emilia Clarke, qui incarne Daenerys Targaryen dans Le trône de fer, a survécu à deux hémorragies cérébrales durant les premières années de la série. La première est survenue en février 2011. Après une opération, elle a souffert d’aphasie pendant plus d’une semaine. Après la deuxième, en 2013, secouée de ses expériences, elle s'est investie dans une organisation caritative.

Randy Travis

AFP

Le chanteur de musique country Randy Travis a subi un accident vasculaire cérébral en 2013 après avoir été hospitalisé pour une cardiomyopathie virale, un virus qui attaque le cœur. Ne pouvant plus communiquer du tout, il lui a fallu plusieurs années avant de pouvoir à nouveau faire des phrases. Il lutte toujours contre l’aphasie, ses capacités sont encore limitées.

Jamil Azzaoui

Photo courtoisie

Victime d'un double AVC en 2008 à l’âge de 48 ans, le musicien Jamil Azzaoui s’est réveillé 15 jours après pour découvrir qu’il avait perdu la motricité de son côté gauche, en plus de souffrir d’une légère aphasie. Progressivement, il a dû réapprendre à se servir de sa main gauche et à jouer de la guitare, un instrument qu’il jouait depuis son adolescence.