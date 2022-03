Survivre à la pandémie sans mourir de solitude

Je suis rendue au bout du rouleau de ma patience. Je sais que ce qu’ont fait les camionneurs à Ottawa, ce n’est pas bien, mais savez-vous que ce que m’a fait mon gouvernement en m’isolant seule chez moi pendant presque deux ans est encore pire que tout ? Savez-vous que j’en suis rendue à la limite de ce que je suis capable de supporter sans devenir folle ?

Je tourne en rond dans mon deux et demi, et la seule personne que je vois une fois par semaine, c’est l’amie qui fait mon épicerie. J’ai mes trois doses de vaccin, mais ça me sert à quoi puisque je ne peux voir personne ? Je n’ai jamais eu un gros cercle d’amies, mais là mon cercle est inexistant.

Anonyme désespérée

Je pense qu’il y a un monde entre votre situation et celle des camionneurs qui, eux, refusent la vaccination parce qu’ils refusent d’en reconnaître les bienfaits. Je vous signale qu’une personne seule chez elle a le droit d’en recevoir une autre. Et ce fut le cas même pendant les périodes d’isolement total. Il existe aussi un organisme qui s’appelle Tel-Aide qui offre un service d’écoute téléphonique pour briser votre isolement et peut-être vous orienter vers un organisme qui vous accompagnera. On joint Tel-Aide au 514 935-1101.