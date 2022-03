Un généreux don pour les médaillés paralympiques et olympiques

Un don historique de l’entrepreneur canadien Sanjay Malayiya permettra aux représentants de l’unifolié aux derniers Jeux olympiques et paralympiques de Pékin et Tokyo de toucher 5000 $ par médaille remportée.

La somme remise à la Fondation olympique canadienne et la Fondation paralympique canadienne est d’une valeur totale de 1,2 million $. Un montant de 100 000 $ sera aussi versé au programme NextGen «afin de contribuer au soutien de futurs athlètes olympiques et paralympiques», a-t-on pu lire dans un communiqué du Comité paralympique canadien (CPC).

«Les athlètes olympiques et paralympiques canadiens nous ont inspirés et réunis pendant une période très difficile, a indiqué Malaviya. C’est un honneur de pouvoir célébrer leurs réalisations et d’investir dans leur avenir.»

Rappelons que le Fonds d’excellence des athlètes du Comité olympique canadien (COC) remet plusieurs milliers de dollars aux médaillés olympiques depuis 2008, mais que les athlètes paralympiques ne reçoivent toujours aucune somme s’ils montent sur le podium.

«Nous sommes vraiment reconnaissants que Sanjay ait vu l’importance de reconnaître les médaillés paralympiques aux côtés de leurs collègues olympiques, a noté Dean Brokop, directeur de la Fondation paralympique canadienne. Ce don généreux jouera un rôle essentiel dans l’atteinte d’autres podiums à Paris [en 2024] et à Milan-Cortina d’Ampezzo [en 2026].»

«C’est un progrès important dans la reconnaissance des athlètes paralympiques canadiens qui travaillent et s’entraînent tellement durement pour évoluer sur la scène mondiale, a complété le skieur paranordique Mark Arendz, quadruple médaillé. Je suis optimiste que la générosité de Sanjay servira de catalyseur en vue d’une plus grande équité pour les athlètes canadiens ayant un handicap et qui représentent notre pays aussi fièrement.»

En tout, 130 athlètes olympiques et 53 athlètes paralympiques se verront attribuer une bourse en vertu de ce don.