GRENIER, Antoinette Drouin



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 mars 2022, à l'âge de 93 ans et 7 mois, est décédée dame Antoinette Drouin, épouse de feu Roméo Grenier. Elle demeurait à Saints-Anges. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Sylvie, Renaud (Denise Vachon) et Margot; ses petits-enfants: Keven Grenier (Marilyn Lachance), Pier-Ann Grenier (Nicolas Roger) et Michaël Paré (Mélanie Nadeau); ses arrière-petits-enfants: Logan, Hayden et Alycia. Elle était la sœur de feu Gérard (feu Géralda Gagnon), feu Bernard (Thérèse Turmel) et feu Roland (feu Adrienne Turcotte). Elle était la belle-sœur de feu Wilfrid (feu Thérèse Faucher), feu Lionel (feu Françoise Faucher), feu Benoît (feu Rita Mercier), Agathe (feu Jean-Marie Grégoire), feu Lucile (feu Gérard Drouin), feu Édith et feu Éloise (feu Marien Maheu). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances ausamedi, jour de la célébration, à compter de 11 h 30. La direction a été confiée à laVos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Lévis (cardiologie) (143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1) : www.fhdl.ca ou à la Société d'Alzheimer Chaudière-Appalaches (1494 route Président-Kennedy Nord, C.P. 1, Sainte-Marie, G6E 3B4) : https://www.alzheimerchap.qc.ca/