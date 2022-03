AUCLAIR, Rita



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 23 mars 2022, à l'âge de 94 ans, est décédée madame Rita Auclair. Originaire de Lac-Frontière, elle demeurait depuis plusieurs années à Montmagny et a aussi habité de nombreuses années à Sainte-Lucie-de-Beauregard. Issue d'une famille nombreuse, elle est allée rejoindre ses parents dame Alphonsine Gagné et monsieur Wilfrid Auclair ainsi que plusieurs autres membres de sa famille. La famille recevra les condoléances à lale samedi 9 avril de 9h30 à 11h et par la suite ce même jour en l'église de Sainte-Lucie à compter de 13h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière paroissial de Lac-Frontière. Elle laisse dans le deuil, ses enfants (leur père feu Clément Auger): Claudette et son conjoint Denis Demers (leurs enfants, Lyne, Mélanie, Josiane et Jean-François), Jean-Marie (ses enfants, Dominic, Daniel et Jocelyn) et sa conjointe Louise Prévost, Germain et sa conjointe Madeleine Lachance (leurs enfants, Cindy, Simon et François), Clémence et son conjoint Jean-Claude Demers (leurs enfants, Hendrix, Raphaël et Fanie), Anyta et son conjoint Marcel Dion (leurs enfants, Estelle, Christine, Guillaume et Stéphanie), Sylvain (sa fille Bianka) et sa conjointe Nancy Gignac, Mario (ses enfants, Jeffrey et Ève-Laurie) et sa conjointe Nathalie Laroche. Elle était aussi la mère de feu Wilfrid Auger. Elle laisse également les conjoints et conjointes de ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Jeannette, feu Véronique, Thérèse et feu Wilfrid Jr. Sont aussi affectés par son départ sa belle-sœur Françoise Guillemette, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier les membres du personnel de la Résidence Charles-Couillard de Saint-Charles de Bellechasse pour la qualité de leurs soins et leurs attentions.