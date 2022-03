DUGUAY, Ghyslaine



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 21 mars 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Ghyslaine Duguay, épouse de monsieur Laval Labrie, fille de feu monsieur Jeffrey Duguay et de feu madame Stella Boulanger. Elle demeurait à Lévis. Elle laisse dans le deuil ses enfants : Isabelle (Christian) et Christian (Marie-Claude); ses petits-enfants : Noa, Sydney, Melia et Loan; ses frères et sœurs : Solange (Réal), Murielle (Gaétan), Micheline (Claude), Claude (Gisèle), Serge (Caroline), André (Patricia), Alain (Anne), feu Marcelle, feu Jacques et feu Jeff (Cécile); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Labrie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du centre de cancérologie de l'Hôtel-Dieu de Lévis pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation québécoise du cancer. https://fqc.qc.ca/fr/donnez/faites-un-donLa famille vous accueillera auà compter de 13h.