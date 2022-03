BLANCHET, Nicole



Au CHUL, le 24 février 2022 est décédée sereinement, à l'âge de 79 ans, entourée de l'amour des siens, madame Nicole Blanchet, épouse de feu monsieur Fernand Gosselin.La famille vous accueillera aude 13 h à 16 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Karen (feu Vincent Roy), Nathalie (Bernard Grégoire), Ian (Catherine Simard) et Nicolas (Stéphanie Deschênes), ses petits-enfants : Sarah-Maude (Vincent), Charles-Antoine (Fiona), Marie-Judith, Simon, Frédéric, Laurent, Charlotte, Louis, Émilie, Jules et Charles. Elle laisse également dans le deuil ses frères et sœurs : feu Thérèse (André Dolbec), Micheline (Pierre Montminy), Guy (Denise Morin), Lise, Denise, Diane (Claude Dolbec) et Jean (Dominique Touzin), ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Gosselin, ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s, dont son amie de toujours Raymonde Gallien. La famille tient à remercier l'équipe médicale des soins gériatriques du CHUL, plus particulièrement la Dr Lafrenière et le Dr Dubuc, pour leur professionnalisme et la bienveillance témoignée lors de cette étape. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association québécoise pour le droit de mourir dans la dignité, 1490 Chambly Rd Suite 102, Longueuil, Quebec J4J 3X3, tél : 514-341-4017, https://aqdmd.org/donateurs/