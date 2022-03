PARADIS, Francine Dionne



À la Maison d'Hélène, le 15 mars 2022, à l'âge de 67 ans, est décédée madame Francine Dionne, épouse de monsieur Ernest Paradis. Elle était la fille de feu M. Thomas-Albert Dionne et de feu dame Lucille Langelier. Elle demeurait à Montmagny. La famille accueillera parents et ami(e)s à la, jour des funérailles, à compter de 9h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil, outre son époux Ernest, ses enfants: Stéphanie (Marc-André Pelletier), Stéphane (Marie-Josée Verrette), Maxime (Judith Lejeune), Guillaume Dionne Blanchet; ses petits-enfants: Zoey et Daphne Paradis; ses frères et sœurs: feu Jean-Marie (Suzanne Tremblay), feu Jean-Charles (Diane Fleury), feu Ernest, Colombe (feu Benoît Dubé), sa sœur jumelle feu France, Laurence (Robert Gaudreau), Michel (Chantal Guimont); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Paradis: Jacques (Andrée Bouffard), Yvette (feu Albert Nicole), Thérèse (feu Jean-Claude Gagnon), Rita (Conrad Ouellet), Paul-Emile (feu Ghislaine Langlois, ainsi que sa nouvelle épouse), Anita (René Morin), Simone (Robert Talbot), Denise (Richard Nicole), Chantal Picard (Serge Thibault), Jean, Lise Paradis (Jocelyn Isabel); ainsi que ses neveux, nièces, cousins et cousines et ami(e)s. La famille désire remercier madame Micheline Caron pour l'accompagnement et les bonnes années d'amitié partagées avec notre mère. Un merci spécial est aussi adressé à madame Joanne Bélanger pour les soins à domicile, Dre Annie Mercier pour sa délicatesse et sa présence ainsi qu'au personnel soignant de la Maison d'Hélène pour l'exception des soins, leur humanité et l'approche en douceur que vous nous avez offert. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison d'Hélène: https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/ , ou par la poste au 350, avenue St-David, Montmagny (Québec), G5V4P9 ou à la Société Canadienne du Cancer: https://www.jedonneenligne.org/fondationquebecoiseducancer/DIMIN/.La direction a été confiée à la