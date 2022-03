MARCOTTE, Denise



À Québec, le 23 mars 2022, à l'âge de 83 ans et 7 mois, est décédée madame Denise Marcotte. Fille de feu Omer Marcotte et de feu Reina Parent. Elle laisse dans le deuil son frère André (Yolande Gingras), sa belle-sœur Jeannine Boucher-Marcotte (feu Réjean Marcotte), sa nièce Mireille Marcotte (Martin Verville) et leur fils Ian, Philippe et Christophe Marcotte (fils de feu Alain Marcotte (Julie Gagnon), plusieurs cousins et cousines ainsi que la famille Boivin. La famille aimerait remercier le personnel de la Résidence Villa Manoir Montcalm pour les bons soins et leur bienveillance. La famille recevra les condoléancesde 13h à 16h auSylvio Marceau1460 rue Notre-DameL'Ancienne-Lorette, QC G2E 3A7suivi d'une liturgie de la parole en chapelle à 16h. Elle sera portée à son dernier repos le dimanche 1 mai 2022 au Complexe Funéraire Sylvio Marceau (224 rue St-Vallier Ouest, Québec, QC G1K1K2) à 14h. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des maladies du cœur ou à Héma-Québec.