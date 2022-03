CLOUTIER, Marie-Thérèse



À Québec, le 7 mars 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé madame Marie-Thérèse Cloutier, elle était la fille de feu Dame Gabrielle Gagnon et de feu monsieur Arthur Cloutier. Elle laisse dans le deuil ses cousins et cousines : Jean Gaumond (feu Denise Gaumond), Claudette Trudel (feu Claude Dubois), Suzanne Côté, Robert Bouthillette, Lise Trudel et Madeleine Morency (Yvan Roy). Elle est allée rejoindre ses frères et sœurs : feu Georgette, feu Georges, feu Paul, feu Jacqueline et feu Denise et son cousin feu Norbert Andrews. Elle laisse également dans le deuil de nombreux parents et amis. La famille a confié madame Cloutier au :suivant les condoléances, elle sera ensuite portée à son dernier repos au cimetière Saint-Charles. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Canadienne du cœur.