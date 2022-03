CARRIER, Marcel



À l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec (IUCPQ), le 10 mars 2022, à l'âge de 92 ans et 9 mois, est décédé monsieur Marcel Carrier, époux de feu Ghislaine Chabot et fils de feu Arthur Carrier et feu Rosanna Goupil. Natif de la Durantaye, il habitait à Québec.La famille accueillera parents et amis, en présence des cendres, au, de 13 h à 15 h.La mise en niche des cendres se fera en privé au cimetière Notre-Dame-de-Belmont à une date ultérieure. Il laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Sylvie De Villaire), Linda (Claude Durocher) et Anne; ses petits-enfants: Thomas et Louis; sa grande amie Marielle Charland, ainsi que son frère Gilles (Madeleine Chevalier); sa sœur Marie-Jeanne (feu André St-Laurent). Il va rejoindre ses frères qui l'ont précédé: feu Eddy (feu Lorraine Gourgues), feu Roger, feu Adrien, feu Louis (Gisèle Roy), feu Jacques. Il laisse aussi dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs Chabot: feu Germaine (feu Lucien Marcoux), feu Marie-Paule (feu André Michaud), feu Sr Thérèse, feu Jean-Marie (feu Anne-Marie Boulanger), Yolande (Raymond Morin), Clémence (Camille Tremblay), Marielle (feu Jules A Gagnon), Donald (Claudette Anglehart), Ginette (Conrad Bellville), Gilles; ses neveux et nièces; ses cousins et cousines ainsi que ses ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel soignant des départements de médecine interne, de gériatrie et de soins palliatifs de l'IUCPQ et de l'URFI de l'hôpital Saint-Sacrement, ainsi que ceux de la résidence La Roseraie pour leur dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation canadienne des maladies inflammatoires de l'intestin (FCMII), adresse: 500, Sherbrooke Ouest, suite 420, Montréal, Québec, téléphone: 1-800-461-4683, courriel: rsarasua@crohnsandcolitis.ca, site web: www.ccfc.ca.