LAMONTAGNE, Germaine Breton



Au CHSLD de Saint-Anselme, le 21 mars 2022, à l'âge de 97 ans, est décédée madame Germaine Breton, épouse de feu monsieur Hervé Lamontagne. Elle demeurait autrefois à Saint-Nérée-de- Bellechasse.La famille recevra les condoléances auvendredi le 1 avril 2022 de 19h à 20h30. Samedi, jour des funérailles, le salon funéraire sera ouvert de 9h à 10h45.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Michel (Denise Blais), feu Pierre, feu Suzanne (Gérard Lacasse), Laurent (Réjeanne Gagnon), Francine (Yvan Chabot), Claude (Marie-France Laliberté), Lucie (Christian Chabot) et Chantale ( feu Yvan Pouliot, Henri-Louis Goupil); ses petits-enfants: Josée Lamontagne (Steeve Corriveau), Annick Lamontagne (Michel Brochu), Oliver Lacasse (Julie Audet), Milène Lacasse (Éric Auclair), Alexandre Lacasse (Isabelle Beaulieu), Maxime Gagnon Lamontagne, Jean-François Chabot (Danielle Bullock), Marie-Claude Chabot, Mirelle Chabot (Félix Provost), Émilie Lamontagne (Patrick Simoneau Vigneault), Pierre Lamontagne, Julie Chabot (Martin Bélanger), Marie-Ève Chabot (Christian Tremblay), Stéphanie Chabot (Éric Bussières), Mathieu Pouliot (Marie-Claude Morin) et Martin Pouliot; ainsi que ses 34 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de: feu Ernest Breton (feu Élizabeth Pomerleau), feu Armand Breton (Jeannine Laprise), feu Rita Blouin (feu Arthur Bouffard) et François Breton (feu Gisèle Labrecque). De la famille Lamontagne, elle était la belle-sœur de: feu Évariste (feu Lucette Plamondon), feu Gérard (feu Simone Gosselin), feu Thérèse (feu Dollard Couture), feu Bernadette (feu Arthur Labrie), feu Gertrude et feu Jacqueline Asselin (feu Yvon Hamel). Elle laisse également dans le deuil plusieurs neveux et nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel du CHSLD de Saint- Anselme et de la résidence Charles Couillard de St-Charles-de-Bellechasse pour les bons soins prodigués à leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix. La direction des funérailles a été confiée à la