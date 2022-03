SYLVESTRE, Yvette



À son domicile, le 19 mars 2022, est décédée à l'âge de 91 ans, madame Yvette Sylvestre, épouse de feu monsieur René St-Pierre, demeurant à Saint-Jean-Port-Joli. Originaire de Montréal, elle était la fille de feu dame Ida Leblanc et de feu monsieur Rosario Sylvestre. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Micheline "Mimi", Michel, Céline (feu Maurice Dufour) et Yves St-Pierre; ses petits-enfants: Hugo, Melissa et Charles-Étienne. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Raymond (Colette Gaudreault), feu Roger (feu Thérèse Touzin - Pierrette Maisonneuve) et Marcel Sylvestre (feu Cécile Bélanger) ainsi que Berthe Domingue; de la famille St-Pierre: feu Rita (feu Jean-Julien Giasson), feu Armand (feu Yolande Lord), Rolland (Huguette Lacombe) et Germain (feu Andrée Fournier). Elle laisse également dans le deuil ses neveux, nièces, plusieurs cousins et cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier Bruno Caron (le père de Mélissa) et Johanne St-Pierre (la mère de Charles-Étienne) pour leur présence. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC , 4715 Av. des Replats, Québec (Québec), G2J 1B8, www.coeuretavc.ca.Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funéraireà compter de 9h30.Ses cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial " sous les étoiles ".