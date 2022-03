CLICHE, Réjean



À l'Hôpital de la région de Thetford, le 21 mars 2022, est décédé à l'âge de 68 ans et 9 mois, M. Réjean Cliche époux de dame Suzanne Nadeau, demeurant à Thetford Mines. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses fils: André, Daniel (Ève Mundviller) et Nicolas (Frédéric Fortin); ses petits-enfants: Zacharie, Héléna, Jérémie, Stella, Amy, Hugo, Gabriel et Dylan. Il était le fils de feu Laurentienne Labbé et de feu Jean-Louis Cliche, le frère de Claudette Cliche (feu Florent Gagnon) et de feu Roger Cliche. De la famille Nadeau, il était le beau-frère de: Gisèle, Lina (Pierre Lessard), Guy (Carole Thibodeau) et Paul (Brigitte Gagné). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces et de nombreux autres parents et ami(e)s. Vous pourrez offrir vos condoléances à la famille le vendredi 1er avril de 18 h à 21 h et le samedi à compter de 10 h auGamache & Nadeau590, rue St-Alphonse sudThetford MinesLa famille désire remercier le personnel de l'Hôpital de Thetford pour leur dévouement et leur accompagnement. Votre sympathie à la famille peut se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer.