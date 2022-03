MERCIER, Louisette



À l'Institut de cardiologie et de pneumologie de Québec (Hôpital Laval), le samedi 12 mars 2022, à l'âge de 83 ans, est décédée madame Louisette Mercier, conjointe de monsieur Jacques Dumas. Elle était la fille de feu Béatrice Bizier et de feu Georges Mercier. Elle était native de Sainte-Sabine de Bellechasse et demeurait à Québec. La famille recevra les condoléances à la:le vendredi 3 juin de 19h à 21h et le samedi 4 juin de 11h à 13h45.et de là au cimetière paroissial sous la direction de la maison funéraire :Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint Jacques Dumas, ses frères et sœurs : Lauréat (Gisèle Turmel), Marielle (feu Henri Maurice), Justin (Claire Beaudoin), Lorraine et Gilmond (Céline Chabot) ainsi que les enfants de son conjoint: Thierry (Anisong) et Véronique et leurs enfants. Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Dumas, ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). La famille désire témoigner sa grande reconnaissance et ses remerciements sincères à tout le personnel de l'Hôpital Laval et du CHSLD Vigi St-Augustin pour la qualité des soins prodigués. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Société Parkinson du Québec, 245, rue Soumande, bureau 218, Québec (Québec) G1M 3H6.