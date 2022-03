LEFRANÇOIS, Lucille Bédard



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 2 mars 2022, à l'âge de 95 ans, est décédée dame Lucille Bédard épouse de feu M. Guy Lefrançois. Elle demeurait à Boischatel. La famille accueillera parents et ami(e)s à la résidence funérairesamedi jour des funérailles de 9h à 10h.L'inhumation aura lieu au printemps au cimetière de Boischatel.Elle laisse dans le deuil ses enfants: Mathilde, Yves (Charline Huot); ses petits-enfants: Jean-Michel (Valérie Bélanger), Marie (Samuel Riou-Dionne), Aimée (Jérôme Verreault) et Laura (Judy Walsh); ses arrière-petits-enfants: Nathan, Anna-Ève, Violette, Clarence, Adrien, Zachary et Maeva. Ses beaux-frères et ses belles-sœurs de la famille Lefrançois: Paule (feu Gaston Portuguais), Denis (Lina Bourbeau) et Thérèse (feu Irénée Pelletier); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Outre son époux, elle est allée rejoindre son fils Charles ainsi que: Marguerite Bédard (René Doyon), Irène Bédard (Emmanuel Lefebvre), Roméo Bédard (Lucienne Savard), Emmanuel Bédard (Rita Thibault), Jeanne D'Arc Bédard, Louisette Bédard (Léo Fortier), Claude Lefrançois (feu Rita Bédard) et Julien Lefrançois. La famille tient à remercier le personnel soignant de l'hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. Un merci spécial à la propriétaire Véronique Landry et son équipe de la pharmacie Brunet de Boischatel pour leur support et leur disponibilité.