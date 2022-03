SIMARD, François



Paisiblement à sa résidence, le 22 mars 2022, est décédé monsieur François Simard. Il était le fils de monsieur Gaudias Simard et de dame Emma St- Hilaire. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son fils Richard (Edith Richard), ses petits-enfants: Étienne et Renaude. Il laisse également dans le deuil son amie Nicole Voyer, les beaux-parents de son fils; Lucien Richard et Jocelyne Lachance et leur fils Éric ainsi que de nombreux parents et amis. Il est allé rejoindre sa compagne de vie: madame Jeanne-D 'Arc Fréchette. La famille a confié monsieur Simard auLa famille recevra les condoléances, de 9h30 à 10h30 etMonsieur Simard ira ensuite rejoindre madame Fréchette au columbarium Sylvio Marceau pour leurs derniers repos.