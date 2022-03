GAGNON, Gustave



À sa résidence de Lévis, le 23 février 2022, à l'âge de 84 ans et 3 mois, est décédé monsieur Gustave Gagnon, fils de feu madame Léonie Bissonnette et de feu monsieur Joseph Gagnon. Il demeurait à Lévis.La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, auà 13 h 00.La mise en niche se fera au Mausolée Mont-Marie. Il laisse dans le deuil, ses enfants: Jean (Sylvie Cayer), Paul (Nathalie Roy) et Lucie (Dominic Morin); ses petits-enfants Audrey (Antoine St-Pierre), Frédéric (Mélissa Roy), Catherine (Charles Laliberté), Gabriel (Véronique Parisé), Louis-Félix, Philippe et Antoine; tous les membres des familles Fillion et Gagnon. Un sincère merci à toutes les personnes qui, de proche ou de loin, et de tant de manières ont su offrir support et réconfort à papa. Un merci particulier au docteur François-Yves Prévost et à madame Sandra Blier, infirmière, ainsi qu'à l'ensemble des professionnels du CLSC de Lévis qui ont pris soin de papa. Les enfants demandent de ne pas envoyer de fleurs, mais plutôt d'offrir votre témoignage de sympathie en faisant un don en argent à l'organisme : Les Petits Frères, 4624, rue Garnier, Montréal, Québec, H2J 3S7, téléphone : 1-866-627-8653, courriel : info@petitsfreres.ca, site web : www.petitsfreres.ca.