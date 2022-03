DUBOIS, Raymond



À Dosquet, le 5 mars 2022, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Raymond Dubois, fils de feu Henri Dubois et de feu Jeanne-d'Arc Boucher. Natif de St- Flavien, il demeurait à Dosquet. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe Suzanne Boulet, ses 3 belles-filles: Josée Minville, Trina Minville (Jean-Philippe Crête), Maggie Minville; ses petits-enfants: Mathias et Céliane Lavoie, Maya et Éloi Rioux; ses frères et sœurs: feu Réjean (Edith Blanchet), Nikole, feu Pierrette, Ghislaine (Noël Fillion), feu Michel, Carmen, feu Fernand, Paulin (Francine Bleau), Roger (Laurence Végiard), feu Claude, Bernard, Louise; plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. La famille vous accueillera aule samedi 2 avril 2022 de 14h à 16h.