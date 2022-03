COULOMBE LANGEVIN, Alice



À la Maison d'Hélène de Montmagny, le 28 mars 2022 à l'âge de 93 ans, est décédée madame Alice Coulombe, épouse de feu monsieur Paul-Émile Langevin. Elle était la fille de feu dame Annette Proulx et de feu monsieur Alphonse Coulombe. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à lavendredi, jour des funérailles, à compter de 9h.L'inhumation aura lieu ultérieurement au cimetière de Montmagny. Elle laisse dans le deuil ses filles: Jacqueline (feu Richard Fournier), Doris; ses petits-enfants: Line (Sébastien Desforges), Valérie et Annie Langevin (Rémi Brousseau), Sophie (Thomas Chabot) et Kathie Bouchard (Mikaël Duperron); ses arrière-petits-enfants: Alexis et Isaac Surprenant,Daphnée et Ethan Desforges. Elle était la sœur et la belle-sœur de: feu Béatrice, feu Yvette (feu Roland Fournier), feu Alphonse, Jeanne, feu Réal (Colette Bernier), feu Aline (feu Gaston Fournier), Lionel (Lise Lacombe), Denis (Ginette Dion), Gilles, feu Antoinette; de la famille Langevin: feu Angénard (feu Rita Lapionte), feu Armand (feu Simone Ladurantaye), feu Gérard-Raymond, Rosanne (Roland Chabot), feu Fernande (feu Raynald Gaudreau), feu Clément (Claire Lacombe), feu Adrien (Jeannine Trahan), feu Joseph (Gertrude Lalonde), feu Adrienne (feu Adélard Pelletier), feu Lucien (feu Rose Labrecque), feu Ulric (feu Rose-Anna Dion), feu Rita (feu Noël Gervais), feu Camille (feu Jeannette Bouffard), feu Lina (feu Pierre Lemieux); ainsi que plusieurs neveux et nièces, autres parents et amis(es). De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel de la Résidence des Ainés ainsi que de la Maison d'Hélène de Montmagny pour leurs attentions, leur soutien et la qualité de leurs soins. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Maison d'Hélène, 350, avenue Saint-David, Montmagny (Québec), G5V 4P9, https://www.jedonneenligne.org/maisonhelene/DIMMAISON/