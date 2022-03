FERLAND, Robert



À l'IUCPQ Hôpital Laval, le 28 janvier 2022 à l'âge de 82 ans, nous a quittés monsieur Robert Ferland, époux de dame Nicole Tremblay. Il était le fils de feu monsieur Cyrias Ferland et de feu dame Yvonne Bouchard. Il demeurait à Beaupré. La famille vous accueillera pour une rencontre de solidarité le samedi, 2 avril 2022 de 10h00 à 13h45 auLes cendres seront déposées ultérieurement au columbarium du cimetière le Jardin des Montagnards de Beaupré sous la direction desIl a maintenant rejoint sa fille Josée et il laisse dans une grande peine, outre son épouse Nicole, ses enfants, son gendre et sa belle-fille: Louise (André Simard) et Bruno (Agnès Domas); ses petits-enfants: Tristan Simard (Jessika Lachance), Alexandrine Simard (Kael Lazla) et Kellyan Ferland; ses frères, sœurs et belles-sœurs: Charles-Henri (Lisette Gendron), Normand (Ginette Beaulé), Jean-Yves (Louise Bédard), Denis, Aline (Liette Brodeur), France, Yvette, et il était le frère de feu Clément; son beau-frère et ses belles-sœurs de la famille Tremblay: Yolande (feu Georges Gosselin), Rachel (Réjean Simard), Jacqueline, feu Richard (Christiane Robin), Jeanne-Mance (feu Viateur Lemieux) et il était le beau-frère de feu Marie-Berthe (feu Armand Rochon) et feu Louisette (feu Lionel Bilodeau). Il quitte également plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis(es). Que toute marque de sympathie se traduise par un don à la Fondation Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré, 11 000, Rue des Montagnards, Beaupré, (Québec) G0A 1E0, https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/