CANTIN, Jacques



À Québec, le 13 mars 2022, à l'âge de 66 ans, est décédé monsieur Jacques Cantin. Il était le fils de feu madame Marguerite Giguère et de feu monsieur Paul-Henri Cantin. Il était le conjoint de madame Renée Rouleau. Il demeurait à Québec. Outre son épouse il laisse dans le deuil son frère: Jean-Pierre (Lise Boulay); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Rouleau: Odette (Alain Journault), Jovin (Carole De Carufel), feu Lucie (Denis Thibault) et Nathalie; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s dont un très grand ami Richard Baribeau (feu France Gauvin) ainsi que la famille Congebec. La famille recevra parents et amis àde 13h30 à 15h.Les cendres seront déposées au columbarium de la Seigneurie ultérieurement. La famille remercie le personnel des soins palliatifs de l'hôtel-Dieu de Québec et du CLSC Chauveau pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société canadienne du cancer, site: www.cancer.ca, téléphone: 1-888-939-3333. Les formulaires seront disponibles sur place.