LACHANCE, Olivier



À Québec, le 23 mars 2022, à l'âge de 94 ans, est décédé monsieur Olivier Lachance. Il était le fils de feu madame Florida Boucher et de feu monsieur Anatole Lachance. Il était l'époux de feu madame Thérèse Latulippe. Il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil; ses filles : Line (Stéphane Paradis) et Chantal (Michel Maher); ses petits-enfants : Émilie (Michel Vachon) et Simon (Alex Dion), Audrey et Marc-Olivier (Mégan Labrie-Renaud) et son arrière-petit-fils Lionel Vachon; sa sœur Denise (Claude Émond);ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Latulippe, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses nombreux frères et sœurs, beaux-frères et belles-sœurs décédés. La famille recevra parents et amis à :de 10h à 11h.Les cendres seront disposées au cimetière de St-Ignace-de-Loyola ultérieurement.