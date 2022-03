BERGERON, Diane



À l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec, le 19 décembre 2021, à l'âge de 74 ans, est décédée dame Diane Bergeron, épouse de monsieur Jean-Paul Ruest, fille de feu Fernand Bergeron et de feu Jeanne d'Arc Langlois. Elle demeurait à Québec.Lafamille vous accueillera aule lundi 4 avril 2022 de 13 h à 15 h.Elle laisse dans le deuil, outre son époux Jean-Paul Ruest; sa fille unique Isabelle (David Caron); ses petits-enfants : Jacob, Juliette et Jasmine; ses frères et sœurs : Carol (Antonine Poulin), Christian (Jacqueline Berger), Marlène (Clément Thomassin), Ginette (Roger Dubé) et Clément (Louise Deschênes); ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Ruest : Esther (Georges-Henri Dufour), Odile (feu Claude Ouellet), Micheline, Réal (Lorraine St-Jean), France (Maurice Houle), Jacynthe (Daniel Gaudreault), Edith, Héloïse (Gaëtan Pilote) et Charlotte; ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. La famille tient à remercier sincèrement tout le personnel soignant de l'Hôpital Hôtel-Dieu de Québec pour les bons soins prodigués et l'attention apportée. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du rein, 2300 boulevard René-Lévesque Ouest, Montréal QC, H3H 2R5, tél. : (514) 938-4515, www.rien.ca