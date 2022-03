PLOURDE, Huguette Roberge



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 22 mars 2022, à l'âge de 89 ans, est décédée madame Huguette Roberge, épouse de monsieur Guy Plourde, fille de feu monsieur Roméo Roberge et de feu madame Irène Roberge. Elle demeurait à Lévis, secteur Desjardins. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Sylvie, François (Violaine Aubert); ses petits-enfants: Andréanne, Guillaume; ses frères et sœurs: feu Claire (feu Jules Bernier), feu Marcel (feu Rollande Jobin), feu Claude (feu Cécile St-Hilaire), feu Raymond, feu Simon (feu Jeannine Desrosiers), feu Lina (feu Jacques Roberge), feu Rolande (Roger St-Hilaire), feu Albert (feu Mariette Cantin), feu Honorine (André Plourde), Lise (André Roberge); ses beaux-frères et belles-soeurs: feu Henriette, feu Renée (feu Jean-Marie Giguère), Marcelle (feu Louis-Philippe Plourde), feu Gérard (Jocelyne Ferland), feu Thérèse, feu Paul (France Hervieux), Robert (Marie-Paule Plante), feu Charles (feu Denise Pelletier), André (feu Aline Carrier) et Denise (Louis Sacotte); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec https://www.societealzheimerdequebec.com. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.