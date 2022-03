LACASSE, Anny



À l'hôpital l'Enfant-Jésus, le 2 mars 2022, à l'âge de 76 ans, est décédée madame Anny Lacasse, elle était la fille de feu Joseph Lacasse et de feu dame Alice Charron. Elle demeurait à Québec. Elle laisse dans le deuil son fils tant aimé: Alain (Johanne Dion); son petit-fils: David (Roxanne Côté); ses arrière-petits-enfants: Roseline, Emy et Emrick; ses frères et ses sœurs: Jeannette (feu Victor Morin), feu Jean-Marc (Lise Dunn), feu Pierrette (feu Raymond Cryans), Monique (feu Louis Bédard) et feu Roland (Lise Boily); ainsi que plusieurs cousins, cousine, neveux, nièces, leurs petits-enfants et amis(es). Malgré le chagrin dans lequel nous plonge ton départ inattendu, nous gardons le souvenir d'une femme dévouée à sa famille, aimante et souriante. Grâce à ces souvenirs, Anny continuera de vivre pour toujours dans nos cœurs et nous nous laisserons bercer par ces souvenirs. La famille recevra les condoléances aude 10h à 14h.Madame Lacasse sera portée à son dernier repos au printemps au cimetière Notre-Dame-des-Laurentides.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des Sourds du Québec, 3348 Boulevard Mgr Gauthier, Québec, QC G1E 2W2, https://www.fondationdessourds.net/