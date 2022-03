ROBERGE, Serge



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 12 mars 2022, à l'âge de 72 ans, est décédé monsieur Serge Roberge, époux de madame Hélène Fontaine, fils de feu Paul-Richard Roberge et de feu Fernande Fortin. Demeurant à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome, il était le frère de feu Gilles (Micheline Valiquette) et de feu Yves (Lise Bergeron (Raymond Lortie)). Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Fontaine : Clément, Huguette (Denis Gosselin), Jocelyne (Gilles Bussières), Louise (Maurice Nadeau), Claudette (Jean-Pierre Duchesne), Carmen (Normand Paradis), Johanne (Michel Roy), feu Marie-Josée (Gaétan Plante), Guy (France Cadorette) et Lynda (Mario Drolet); madame Nataly Grégoire (Pierre Pichette) et ses enfants Christopher, Samuel et sa filleule Kim. Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines, autres parents, ami(e)s et tous les enfants dont s'est occupée madame Fontaine à sa garderie. Sincères remerciements au personnel médical qui a bien pris soin de Serge. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à Opération Enfant Soleil. La famille vous accueillera auà compter de 10 h.