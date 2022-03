LABRECQUE, Colette Bergeron



" De là-haut, chère Maman, continue de veiller sur nous. "Tes enfantsÀ son domicile, le 13 mars 2022, à l'âge de 96 ans, est décédée, entourée de ses enfants, madame Colette Bergeron, épouse de feu Léo Labrecque, fille de feu Joseph Bergeron et de feu Florida Tremblay. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aude 9 h à 11 h.Elle laisse dans le deuil ses filles: Claudette (Richard Asselin), Nicole (Catherine Gauthier) et Lise (Gilles Rancourt); ses petits-enfants: Stéphanie Asselin (Mathieu Boudreau), Catherine Asselin (Jean-Philippe Guay), Sébastien Jalbert (Miléna St-Martin), Myriam Jalbert (Charles Vallières) et leur père Daniel Jalbert; ses arrière-petits-enfants: Maxim et Hubert Boudreau, Camille et Jeanne Guay, et Ana Jalbert; ainsi que ses neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Elle laisse également dans le deuil mesdames Linda Gravel et Louise Roy qui la considéraient comme leur mère. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation des maladies du cœur et de l'AVC, 4715, avenue des Replats, bureau 261, Québec (Qc), G2J 1B8, tél.: 418-682-6387, web : https://www.coeuretavc.ca/