DURAND, Fernand



À son domicile, le 19 mars 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé monsieur Fernand Durand. Il était le fils de feu madame Lucienne Godbout et de feu monsieur Joseph Durand. Il demeurait à St-Pierre-Île-d 'Orléans. Il laisse dans le deuil ses sœurs: Lise (feu Hercule Tremblay) et Édith (Noëlla Vignola); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Il est allé rejoindre ses frères, sœurs et beau-frère qui l'ont précédé : Colette (Jean-Lepage), Paul-Emile, Robert, Charles-Edouard, Diane Deslauriers ainsi que son amie Monique Latouche. La famille recevra parents et amis àde 10h à 11h,Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation de votre choix ou par des offrandes de messe. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de St-Pierre-Île-d 'Orléans.