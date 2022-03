OUELLET, Abbé Roland



À l'Hôpital St-François d'Assise, le 28 mars 2022, à l'âge de 90 ans et 5 mois, est décédé l'Abbé Roland Ouellet, fils de feu madame Imelda Dubé et de feu monsieur Élisée Ouellet. Il demeurait à Québec, autrefois de Baie-Comeau et natif de St-Hubert-de-Rivière-du-Loup. La famille recevra les condoléances en l'Église de St-Honoré-de-Témiscouata,L'inhumation aura lieu à une date ultérieure, au cimetière paroissial.Ordonné prêtre le 29 juin 1958 à St-Honoré-de-Témiscouata. Il a été directeur spirituel et professeur de mathématiques au Cégep de Hauterive. Il a obtenu une maîtrise à l'Université d'Ottawa en sciences Pastorale (Counseling) et a eu comme mission d'aider les couples en difficulté à Forestville. Il laisse dans le deuil ses frères et sœurs feu Maurice (feu Julienne Gagné), feu Alfred (feu Nicole Landry), feu Pierrette (feu Gervais April), feu Henri (feu Aline Paré), feu Rosette, feu Jean-Guy (feu Ruth Gauvin), feu Réjean (Monique Pelletier), Robert (Pauline Lepage), Cyr-André (Ginette Pelletier), feu Romain (Jacqueline St-Pierre), Ginette (Gilles Caron), sœur Magella, Stella (Thomas Blanchet) et Blondin, ses neveux et nièces, ses cousins et cousines ainsi que de nombreux autres parents et amis.