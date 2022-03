MORIN, Roger



Au centre d'hébergement Christ-Roi, le 8 mars 2022, à l'âge de 93 ans, est décédé monsieur Roger Morin, époux de dame Stella Albert. Il était le fils de feu monsieur Wilfrid Morin et de feu dame Marie-Louise Fournier. Originaire de Montmagny, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil son épouse bien-aimée Stella Albert; ses enfants: Johanne (Serge Dusablon), feu Elizabeth, Patricia (Khalid E Barlok) et Marc (Liette Abel Normandin); ses petits-enfants: Anick, Mélissa, David, Jean-François, Mélanie, Sébastien, Nicolas et Félix; ses arrières-petits-enfants: Arianne, Raphaël, Ryan, Emy, Emryk, Ophély et Élias. Il laisse est également dans le deuil plusieurs beaux-frères et belles-sœurs ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis(es). La famille recevra les condoléances aude 13 h à 16 h.Monsieur marin sera porté à son dernier repos au columbarium de La Souvenance.La famille tient à remercier le personnel soignant du centre d'hébergement Haute-Ville et le personnel soignant du centre d'hébergement Christ-Roi pour les bons soins prodigués monsieur Morin. Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société d'Alzheimer du Québec, 1040 Av. Belvédère, bureau 305, Québec, QC, G1S 3G3, https://www.societealzheimerdequebec.com/ ou à la Société canadienne du cancer en mémoire d'Elizabeth, 1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3, https://cancer.ca/en/