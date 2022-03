FORTIN LABRANCHE, Suzanne



C'est avec beaucoup de tristesse que nous vous annonçons le décès de notre mère, madame Suzanne Fortin, aux soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré le 14 mars 2022. Elle était l'épouse de feu Robert Labranche et la fille de feu Marie-Jeanne Gagnon et de feu Lauréat Fortin. Elle demeurait à Saint-Joachim. La famille recevra les condoléancesL'inhumation aura lieu ultérieurement. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Monica, feu Jean, Jacques, Christine (Richard Simard); ses petits-enfants: Charles Blouin (Marie-Ève Côté) et Alexandre Blouin (Mélissa Rousseau) ainsi que leur père Conrad Blouin, Cédric Simard (Stéphanie Duchesne), Valérie Caron-Labranche (Dominique Duchesne), Èvelyne Simard (Steven Fortin), Simon-Pierre Caron-Labranche (Florence Simard), Olivier Caron-Labranche (Claudia Girard); ses arrière-petits-enfants: Coralie, Édouard, Jasmine, Florence, Félix, Raphaël, Roseline et Wesley. Elle laisse également dans le deuil ses sœurs, frères, belles-sœurs et beaux-frères: Laurette (feu Raymond Plouffe), feu René (Françoise Giguère), Richard (Yolande Lecomte), Jean (Céline Monroe), feu Rock (feu Lise Davidson), feu Laurianne (feu Réjean Racine), Denise (feu Raymond Plamondon), Réjeanne, Michel (feu Marcia Crépeault, Denise Tremblay), feu Marcel, Lise, Francine (André Martel), feu Jeanne d'Arc (feu Simon Fortin), feu Cécile (feu Paul-Émile Simard), feu Florence (feu Gérard Dupuy), feu Juliette (feu Georges A. Caron), feu Henri (feu Rita Crépeault), feu Cyprienne, feu Bernadette (feu Julien Déry), feu Jean-Paul (Florence Ferland), feu Gisèle (feu Roch Blouin), André (Maria St-Laurent), feu Gilles (feu Céline Paré) et Richard (Louise Poulin); ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. La famille désire remercier sincèrement Docteure Michèle Pépin, Docteur Pierre Boutet, tous les membres du personnel des soins palliatifs de l'Hôpital Sainte-Anne-de-Beaupré et l'unité prothétique du 2e étage des Jardins de la Côte pour leur gentillesse, grande compassion et la qualité des soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à La Fondation de l'Hôpital Sainte-Anne- de-Beaupré https://www.jedonneenligne.org/fondationhsab/DIM/. Elle a été confiée à