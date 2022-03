VERRET, Réjean



À Québec, le 20 janvier 2022, à l'âge de 74 ans, entouré de l'amour des siens est décédé M. Réjean Verret. Fils de feu Lucien Verret et de feu Yvette Garneau, il demeurait à Québec. Il laisse dans le deuil ses enfants : Chantal (Charles Kyrodrin), Karine (Christian Dionne) et Dave; ses petits-enfants : Félix, Chloé (Charles Bureau), Dylan, Alice et Laurent; la mère de ses enfants : Christiane Montminy (Jean Fawns); ses frères et sœurs : Jacques, Michel (Doris Rhéaume), feu Serge, Loraine (Jean-Pierre Manny), Hélène (Denis Ouellet) et feu Richard. Il laisse également dans le deuil son filleul : Steeve Manny, plusieurs cousins, cousines et de nombreux ami(e)s. La famille recevra les condoléances au :Complexe funérairede 10h à 13h.Les cendres de M. Verret seront inhumées au printemps 2022.Vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Canadienne du cancer. (1040 Av. Belvédère bureau 214, Québec, QC G1S 3G3).