GOUPIL, Roland



À Lévis, le 16 février 2022, à l'âge de 80 ans, est décédé monsieur Roland Goupil, époux de madame Ginette Létourneau, fils de feu Alyre Goupil et de feu Laura Prévost. Originaire de Saint-Magloire, il demeurait à Lévis, secteur Saint-Jean-Chrysostome. Outre son épouse, il laisse dans le deuil sa fille Kareen Goupil (Rémi Côté); ses petits-enfants : Simon-Olivier et Sarah-Maude Côté; ses frères et soeurs : feu Jean-Guy (Yvette Nicole (Christian Corriveau)), Monique (Alphonse Lacasse), Gérard, Raymonde (Jean-Pierre Philibert), Jeannette (Camille Lapointe), Irène, feu Benoît, Michel (Martine Laflamme), Gilles (Sylvie Labonté) et Raynald (Kathy Pépin); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Létourneau : Pauline, Germain (Shirley Comeau), Diane (Lucien Therrien), Rosanne (Jean-Yves Blais), André (feu Johanne Lelièvre) (Valérie Doré), Réjean (Denise Bolduc), Christian (Gaétane Therrien), Francine (feu Richard Bernier) (Daniel Picard), Normand (Jacqueline Picard), Lorraine (Rock Corriveau), Liliane (Christian Labrecque), Guylaine (Carl Gagné), Lisette (Sylvain Grenier) et Claudette (Michel Labrecque); ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Maison de soins palliatifs du littoral. En respect avec les nouvelles mesures sanitaires en vigueur, la famille vous accueillera en présence des cendresle vendredi 1er avril de 19 h à 22 h et à lale samedi 2 avril à compter de 11 h 30.