VERRET, Francine



À l'Hôpital de l'Enfant-Jésus, le 27 février 2022, à l'âge de 63 ans et 11 mois, est décédée madame Francine Verret. Elle était l'épouse de feu monsieur Gaston Dubé ainsi que la fille de feu madame Jeanette Mc Carthy et de feu monsieur Jean-Marie Verret. Elle demeurait à Quebec.Elle laisse dans le deuil sa sœur Monique Verret (feu Jean-Marc Lacouline); ses frères feu Yvan Verret (Jocelyne Morency) et Daniel Verret (Chantal Paquet); sa tante et grande amie Gisèle Mc Carthy; ses nièces et neveux François Pouliot (Sandie Sergerie), Richard Verret (Julie Gagnon), Caroline Verret (Frédéric Paré), Guillaume Verret et Sébastien Verret (Josianne Milliard); sa filleule Samanta Pouliot, ainsi que plusieurs parents, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel des soins palliatifs de l'Hôpital de l'Enfant-Jésus pour les bons soins prodigués. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, aude 13 h à 14 h.La mise en niche se fera par la suite au Mausolée Marie-de-l'Incarnation du Cimetière Saint-Charles. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Québécoise du cancer, 2375, avenue de Vitré,, Québec, Québec, Téléphone : 418 657-5334, Courriel : cancerquebec.que@fqc.qc.ca, Site web : www.fqc.qc.ca. Des formulaires seront disponibles sur place.