JOBIN, Lise Giguère



Au CHSLD de Pont-Rouge, le 7 mars 2022, à l'âge de 82 ans, est décédée madame Lise Giguère, épouse de monsieur Jean-Guy Jobin et fille de feu monsieur Oscar Giguère et de feu madame Marie-Rose Bédard. Elle demeurait à Pont-Rouge. Madame Giguère laisse dans le deuil, outre son époux bien-aimé, ses enfants: Sylvie (Daniel Pitre), Claude (Marcelle Sougène) et feu Alain; ses petits-fils adorés: Sébastien Pitre (Maude Imbeault) et Alexandre Pitre (Marie Gauthier); son frère et ses soeurs de la famille Giguère: feu Gisèle (feu Ernest Brière), feu André (Madeleine Jobin) et Aline (feu Réjean East); ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Jobin: feu Gaston (Claudette Bussières), Lise (feu Jean-Baptiste Paquet), Ghislaine (Michel Dufresne), Francine (Yvon Plamondon), Yvan (Ginette Lachance), Carol (Francine Godin), Geoges (Sylvie Langlais), Charles (feu Jocelyne Boilard), feu Martine (Claude Picher) ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. Remerciements au personnel du CHSLD de Pont-Rouge pour les bons soins prodigués et leur humanisme. La famille recevra les condoléances, en présence des cendres, à lale vendredi 1 avril 2022 de 19h à 21h et le samedi, jour des funérailles, de 9h à 10h45.Les cendres seront inhumées au cimetière paroissial à une date ultérieure. Vous pouvez exprimer votre sympathie en offrant un don à la Fondation Santé Portneuf, 700, rue Saint-Cyrille, Saint-Raymond (Québec) G3L 1W1 https://fsssp.ca.