BILODEAU FORTIER, Émérentienne



À l'Hôpital de Montmagny, le mercredi 16 mars 2022, est décédée à l'âge de 94 ans et 7 mois, madame Émérentienne Bilodeau, épouse de feu monsieur Robert Fortier. Elle était la fille de feu Albert Bilodeau et de feu Marie Emma Breton. Elle demeurait à Saint-Fabien-de-Panet. Madame Émérentienne Bilodeau sera exposée à la salle du :le samedi 2 avril de 10h à 14h15.et de là au crématorium du Parc commémoratif Chaudière-Appalaches. L'inhumation aura lieu au cimetière paroissial à une date ultérieure sous la direction de la maison funéraire :Elle était la mère de : feu Cécile (feu Clovis Fradette), Suzanne (Denis Toulouse), Ginette (feu Jean-Marc Toulouse), Claude (Micheline Lafontaine), feu Jacques (Diane Duquet), Armande (Michel Cimon), Richard (Francine Couette), François, Roger (Odile Duquet), Réal (Paule Bissonnette), feu Josée (Normand Duquet) et Daniel (Cynthia Laroche). Elle laisse dans le deuil ses 26 petits-enfants et ses 30 arrière-petits-enfants. Elle était la sœur de : Gisèle (feu Gérard Fortier), feu Clermont (Laurette Houle), feu Renald (feu Julienne) et feu Colette (feu Léonard Bilodeau). Elle laisse également dans le deuil ses beaux-frères et belles-sœurs de la famille Fortier ainsi que plusieurs neveux, nièces, parents et amis (es). La famille tient à remercier le personnel des Habitations Panet de Saint-Fabien-de-Panet et de l'Hôpital de Montmagny pour leurs bons soins. Tout témoignage de sympathie peut se traduire par un don à la Fabrique de Saint-Fabien-de-Panet, 20-A, rue Principale Est, Saint-Fabien-de-Panet (Québec) G0R 2J0.