MARTEL, Gilles



À l'Hôpital Jeffery Hale, le 21 mars 2022, est décédé à l'âge de 72 ans M. Gilles Martel, fils de feu Mme Juliette Royer et de feu M. Alfred Martel. Il laisse dans le deuil sa fille Julie La Bastille (Francis Michaud), ses petits-enfants Noah et Élora, sa tendre amie Pierrette Commodore, ses frères Richard, Jean-Yves (Hélène), feu Claude, Luc (Lucie La Bastille) et sa soeur Hélène (Gaétan Drapeau), ses neveux et sa nièce, ses cousin(e)s et autres parents et ami(e)s.Un merci sincère au personnel de l'Hôpital Jeffery Hale pour leur humanité et les excellents soins prodigués.