LOVINY, Monique



Au C.H.U.L., le 4 mars 2022, à l'âge de 90 ans, est décédée dame Monique Loviny, épouse de feu monsieur Roland Lejeune, fille de feu Paul Loviny et de feu Fernande Bauduin. Elle demeurait à Québec.La famille vous accueillera aule samedi 2 avril 2022 de 9 h à 10 h.Elle laisse dans le deuil ses enfants : Ginette Lejeune (Raynald Bourgault) et Claude Lejeune (Christine Beaulieu); ses petits princes : Olivier Lejeune (Anabelle Tremblay) et Simon Lejeune, ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines, ami(e)s, en particulier sa famille en France et son neveu et filleul Jean-Paul Loviny. Elle a fait partie des francs chanteurs de Charlesbourg pendant plusieurs années. Remerciements particuliers à sa fille Ginette et son époux Raynald qui en ont pris grand soin et au personnel de la résidence La Contemporaine ainsi que celui du département de gériatrie du C.H.U.L. qui l'ont accompagné pour ses derniers moments.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation du CHU de Québec,10, rue de l'Espinay, Québec (QC), G1L 3L5, tél.: 418-525-4385. www.fondationduchudequebec.org