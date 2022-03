LAFLAMME, Raoul



Au CHSLD de Sainte-Marie, le 14 février 2022, à l'âge de 90 ans, est décédé M. Raoul Laflamme, époux de dame Hélène Baillargeon. Il demeurait à Saint-Hénédine. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants : Micheline (Roger Boucher), Louise (Denis Leclerc), André (Linda Rousseau) et Aline (Yvon Marcoux); ses petits-enfants : feu Pascal Langevin, Mylène Langevin, Geneviève Leclerc (Steeve Leclerc), Philippe Leclerc, Stéphanie Leclerc, Alexandre Murat, Johany Laflamme, David Laflamme (Sabrina Dubois), Marie-Ève Marcoux et Roxanne Marcoux (Gabriel St-Ours); ses arrière-petits-enfants : Alicia, Thomas et Xavier Gaumont, Théo, Lewis et Jackson Leclerc, Becky, Kate et Lexie Leblanc. Il était le frère de feu Thérèse (feu Omer Roy), Marie-Paule (feu Jules Morin), feu Joseph (Alice Baillargeon), feu Eugène (Pauline Roy), Georges (Ginette Piché) et Denise (Jean-Yves Vézina). Il était le beau-frère de Adrien (Julienne Fleury), feu Armand (feu Yolande Deblois), Alice (feu Joseph Laflamme), Roland (Lucille Gosselin) et Marie-Paule (feu Félix Fleury). Il laisse également dans le deuil plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis.La famille recevra les condoléances au funérarium de la Maison funéraire Nouvelle Vie de Sainte-Hénédine : Samedi, jour des funérailles, à compter de 9 h. La direction des funérailles a été confiée à laLa famille désire remercier tout le personnel du CHSLD ainsi que Dre Catherine Néron pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation Le Crépuscule (774-G, rue Étienne-Raymond, Sainte-Marie, G6E 0K6) : https://www.lecrepuscule.ca/accueil