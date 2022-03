BISSONNETTE, Ronald



Au CHSLD Les Jardins du Haut Saint-Laurent, le 10 février 2022, à l'âge de 68 ans, est décédé monsieur Ronald Bissonnette. Il était le fils de feu Dominique Bissonnette et de feu Wilma Dries. Né à Windsor en Ontario, il résidait à Québec depuis plusieurs années.Il laisse dans le deuil son épouse Christiane Renaud; ses frères: Richard (Mary-Beth Libby), John, Mike (Debby Umbenhower), Dan et Don; sa sœur Mary (Peter Schweitzer); sa belle-sœur Marie-Andrée Renaud et son beau-frère Paul Nadeau. Il laisse également dans le deuil le fils de son épouse Michel Renaud Therrien (Claude Légaré), leurs enfants Charles-Antoine et Louis-Philippe qu'il aimait beaucoup; sa grande amie Marie-Jeanne Bastin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, cousins, cousines et amis. Remerciements chaleureux à tout le personnel des Jardins du Haut Saint-Laurent, tout particulièrement la docteure Hélène Marion ainsi qu'à tous les employés du secteur " deuxième côté fleuve " pour leur humanisme, leur dévouement, leur écoute, leurs paroles réconfortantes et pour les bons soins prodigués. La famille accueillera parents et ami(e)s pour les condoléances, en présence des cendres, au, de 13 h 30 à 16 h 30.L'inhumation des cendres aura lieu à une date ultérieure au cimetière St-Ambroise-de-la-Jeune-Lorette avec la famille immédiate.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des offrandes de messe et des dons pour la Fondation du CHU de Québec - Recherche en neurologie, 1825 boul. Henri-Bourassa, bureau 405, Québec (QC) G1J 0H4, Téléphone 418 525-4385, Dons en ligne: https://www.jedonneenligne.org/fondationchudequebec/DIMW/