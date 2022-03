CLÉMENT, Huguette Chouinard



À l'Hôtel-Dieu de Lévis, le 26 mars 2022, à l'âge de 87 ans, est décédée madame Huguette Chouinard, épouse de feu monsieur Yvon Clément, fille de feu Omer Chouinard et de feu Athala St-Pierre. Elle demeurait à Saint-Lambert-de-Lauzon et autrefois à Québec. Elle laisse dans le deuil ses enfants: feu Pascale (John Keyes), Martin, François (Marie Corriveau), Stéphane (Danielle Blais), Geneviève (Wilf Dykstra), Benoît (Doris Kropf) et Anne-Marie (Jean-Philippe Poisson); ses petits-enfants: Guillaume, Eléonore, Marie-Christine, Justine, Philippe, Florence, Andrew, Gabriel, Michelle, Lauric, Emile, Marianne et leur conjoint(e); ses arrière-petits-enfants: Eliot, Justin, Pascal, William, Samuel, Charles, Layla, Flora, Autumn, Violet, Hazel, Arlo, Jude et un arrière-petit-fils attendu en août; son frère Yvan (Colette Lajeunesse); ses soeurs: Carmen (Marcellin Chouinard), feu Ginette et Pauline; ses beaux-frères et belles-soeurs de la famille Clément: feu André (feu Jacqueline Lavallée), Margo (Ian Pye), feu Raymond, feu Pierre, Michel (Françoise Sylvain), Gabby (Anthony Montebello) et Louise; plusieurs neveux, nièces ainsi que de nombreux amis et amies. La famille tient à remercier tout le personnel de l'Hôtel-Dieu de Lévis; plus spécialement toute l'équipe du 7e étage pour leurs soins exceptionnels. Nous exprimons aussi notre vive reconnaissance à l'équipe des soins palliatifs, Dr Lemieux, Léa, Rémi, Pascale, Emilie, Mélanie, Manon et tous les autres qui de près ou de loin nous ont assistés, soutenus et conseillés. Vos gestes de compassion et de respect nous ont profondément touchés. Un merci spécial au conseillé spirituel Clément Gagnon qui a accompagné notre mère dans cette étape importante de la vie. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Hôtel-Dieu de Lévis, 143, rue Wolfe, Lévis, G6V 3Z1. La famille vous accueillera auà compter de 9 h.