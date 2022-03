LABRECQUE, Claude



À la Résidence Cardinal-Vachon, le 25 février 2022, à l'âge de 79 ans et 7 mois, est décédé monsieur Claude Labrecque, époux de madame Louisette Plamondon, fils de feu madame Bernadette Lafrance et de feu monsieur Joseph Labrecque. Il demeurait à Québec.où la famille recevra les condoléances à partir de 9 h 30. L'inhumation des cendres se fera au cimetière Saint-Pierre-aux-Liens à une date ultérieure. Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants: Chantale (Dominique Dompierre) et Lucie; ses petits-enfants: Frédéric, Joanie (Gabriel Roberge), Audrey-Ann et Noémie; ses frères et sœurs: Monique (feu Benoit Dufour), feu Paul (feu Lise Huard), Réjean (Marie Giasson), Raymonde (Clément Bernier), Gaétane (feu Yves Rivard), Francine (Gérard Boucher), feu Richard (Lise Miller) et feu Suzanne (Michel Vachon); ses beaux-frères et belles-sœurs: Gilles (feu Hélène Plamondon), Rita (Noël Fleury), Suzanne (Michel Lizotte), Benoit (Linda Houle), Christiane et Sylvie (Gabriel St-Pierre); ainsi que ses neveux, nièces, cousins, cousines et ami(e)s. La famille tient à remercier le personnel de l'unité des soins du 6e étage de la résidence Cardinal- Vachon. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don pour la recherche sur la maladie à corps de Lewy à la Société Alzheimer de Québec, adresse: 1040, avenue Belvédère, bureau 305, Québec, Qc, tél.: 418 527-4294, courriel: info@societealzheimerdequebec.com, site web: www.societealzheimerdequebec.com.