LACHANCE, Thérèse Paradis



Au CHSLD Vigie St-Augustin-de-Desmaures, le 17 mars 2022, à l'âge de 91 ans et 3 mois, est décédée madame Thérèse Paradis, épouse de feu Conrad Lachance, fille de feu madame Juliette Dupuis et de feu monsieur Lucien Paradis. Elle demeurait à Québec.La famille recevra les condoléances, en présence du corps, aule vendredi 8 avril 2022, de 18 h à 21 h.où la famille sera présente pour recevoir les condoléances à compter de 10 h 30. L'inhumation se fera au Cimetière Notre-Dame de Belmont. Elle laisse dans le deuil ses enfants Denis, Gaëtan (Andrée-Anne Morin et ses enfants Anne-Sophie et Pierre Alexandre), Céline (son fils Dominic (Claudine Larochelle et leurs enfants, Nolan, Éloi et Jules), Reynald (Johanne Savard et ses enfants Anthony et Alexandre) ses frères et sœurs : feu Jean-Paul (feu Monique Michaud), feu Robert (Jacqueline Boivin), feu Guy et feu Albina (feu Bernard Longpré); ses beaux-frères et belles-sœurs feu Émilienne, feu Raymond (Jeannine Cantin), Jean-Marie (Lucie Beaubien), feu Colette ainsi que Pierrette, plusieurs neveux, nièces, parent et ami(e)s. Sincères remerciements au CHSLD de La Vigie St-Augustin pour les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Société Alzheimer de Québec, téléphone : 418-527-4294, site web : www.societealzheimerdequebec.com . Des formulaires seront disponibles sur place.