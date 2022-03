BLOUIN, Rosaire



Le 22 mars 2022 à son domicile est décédé monsieur Rosaire Blouin, fils de feu Alice Racine et de feu Émile Blouin. Il demeurait à Québec (secteur Beauport). Il laisse dans le deuil son épouse, madame Claire-Andrée Groleau; ses enfants: Brigitte (Paul), Danielle (Gene), Isabelle (Bernard); ses petits-enfants: Christine (Alexandre), Jérôme (Kevin), Émile (Josianne), et Renée-Maude (Philippe). Il attendait avec joie la naissance de sa première arrière-petite-fille prévue en août 2022. Il était le frère d'Aline, Denis, feu Adrienne, feu Léandre (feu Madeleine), feu Édith (feu Gérard), feu Constance (feu Jean-Marie), feu Donat, feu Conrad (feu Marie-France), feu Jean-Eudes (Francine). Du côté de la famille Groleau, il était le beau-frère de Francine (feu Paul), Lorain (Marielle), Nicole (Jean), Éliette (Denis). Il laisse également dans le deuil de nombreux neveux et nièces, parents et amis. Son départ crée un grand vide dans le cœur de tous ceux qui l'ont aimé et chéri jusqu'à la fin. Nous garderons toujours le souvenir d'un homme bon et aimant, dévoué à sa famille. Il a été confié àLa famille tient à remercier toutes les personnes qui ont contribué aux soins de santé de M. Blouin. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Clinique PréVoir, Fondation CHU de Québec, https://fondationduchudequebec.org/dons-in-memoriam/