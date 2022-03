FLAMAND, Léopold



À la maison 2 du Centre d'Hébergement de Sainte-Perpétue, le 28 mars 2022, est décédé à l'âge de 89 ans et 4 mois monsieur Léopold Flamand, époux de dame Aline Bélanger. Fils de feu dame Marie Legros et de feu monsieur Wilfrid Flamand, il demeurait à Saint-Pamphile, comté de l'Islet. Il laisse dans le deuil son épouse Aline, ses filles: France (André Hotton) et Guylaine (Michel Villeneuve). Il était également le père de feu Pierre. Sont aussi affectés par son départ ses petits-enfants: Geneviève, Jérôme, François, Véronique, Éric, Julie et leur conjoint(e). Son arrière-petit-fils Louis-Pierre. Ses frères et ses sœurs, beaux-frères et belles-sœurs des famille Flamand et Bélanger, de nombreux neveux, nièces, autres parents et ami(e)s. Des remerciements sont adressés au personnel soignant de la maison 2 du Centre d'Hébergement de Sainte-Perpétue pour leur présence et les soins d'une grande délicatesse. Merci également aux amis et aux proches pour votre support qui est très apprécié, vous vous reconnaitrez! Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fabrique de la Paroisse de Saint-Pamphile, 44, de l'église, G0R 3X0. Des formulaires seront disponibles au salon. Il sera possible de venir saluer les membres de la famille tout en respectant les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Le port du masque demeure obligatoire. Les membres de sa famille vous accueilleront à la résidence funérairele dimanche 3 avril 2022 de 19h à 21h etde 12h à 14h15.et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière paroissial " Bellevue ".