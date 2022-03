DAIGLE, Normand



À l'Hôpital de Montmagny, le 14 mars 2022, à l'âge de 86 ans, est décédé monsieur Normand Daigle, époux de feu dame Marie-Claire Desrosiers et conjoint de feu dame Évangéline Blanchet. Il demeurait à Tourville et a demeuré plusieurs années à Saint-Jean-Port-Joli. Il était le fils de feu dame Elmire Dubé et de feu monsieur Maurice Daigle (en 2es noces feu dame Édith Litalien). Il laisse dans le deuil ses enfants: Alain (Micheline Gagnon), Marcel (France Deschênes), Michel, Pierre (Lynda St-Pierre) et Denis Daigle (Christine Lefrançois) ainsi que Stéphanie Dubé (David Lebel et leur famille) qu'il considérait comme sa fille; ses petits-enfants: Alexandre (Hélène Gagnon) et Gabrielle Daigle ainsi que Keven Chassé; ses arrière-petits-enfants: Océane, Alexia et Pierre-Alexandre. Il était le frère de: feu Aurel (feu Marguerite Ferron), feu Jean-Louis (feu Thérèse Duval), Hélène (feu Raymond Vaillancourt), Lionel (feu Émilia Duval), feu Roger (Romance Dionne), feu Roméo, Nicole (feu Fernand Lefrançois) et Cécile Daigle (feu Michel Desrosiers). Sont aussi affectés par son départ, ses demi-sœurs et son demi-frère: Claire (Marcel Guertin), François, Francine et Denise, les membres des familles Desrosiers et Blanchet, ses cousins et cousines, ses neveux et nièces, autres parents et ami(e)s. De sincères remerciements sont adressés aux membres du personnel des soins à domicile du CLSC de Saint-Pamphile pour leur dévouement, leurs attentions et leur disponibilité qu'à ceux de l'Hôpital de Montmagny pour la qualité de leurs soins et leur soutien. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny, 350, boul. Taché Ouest, Montmagny (Québec), G5V 3R8. Des formulaires seront disponibles au salon. Les membres de sa famille vous accueilleront aule samedi 2 avril, jour des funérailles à compter de 11h.suivies de l'inhumation au cimetière paroissial de Tourville.