SIMARD, Michel



À l'hôpital de l'Enfant-Jésus, le 4 mars 2022, à l'âge de 85 ans, est décédé monsieur Michel Simard, époux de dame Ida Cyr. Il était le fils de feu Lydia Boivin et de feu Adélard Simard. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants: Line (Régis Allard), Denise (André Giguère), Denis (Estelle Voyer), Réjean (Manon Goyette), Daniel (Isabelle Morin); ses petits-enfants: Frédéric Allard (Myriam Goulet), Marc-Antoine Allard (Marie-Pier Labrecque), Jean-Sébastien Simard Voyer (Gabrielle-Anne Laurin Laflèche), Jérémie Simard Voyer, Mélany Giguère, Isabelle Giguère (Mathias Caplette), ses arrière-petits-enfants: Blanche, Justin, Clara, Alice, Charlotte, Rafaëlle et Félixe; ses frères et sœur: feu Gilles Simard (feu Thérèse Tardif), Jacques Simard (Raymonde Thibault), Yvon Simard (Loïs Kelm), Ginette Simard (Graham John Samuels); ses beaux-frères et belles-sœurs: feu Aline Cyr (feu Réginal Doyle) ; feu Gérard Cyr (feu Alice Dee), Anna Cyr (feu Hector Leblanc), feu Oscar Cyr (Velda Gates), Marguerite Cyr (feu Roland Gagné); ainsi que plusieurs neveux et nièces, cousins et cousines, et de nombreux amis. La famille recevra parents et amis àde 13h à 15hSes cendres seront déposées au Columbarium de la Seigneurie.