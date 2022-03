LAVIGNE, Jeanne-D'Arc Rouleau



Au CHSLD de St-Flavien, le 26 mars 2022, à l'âge de 99 ans, est décédée madame Jeanne-D'Arc Rouleau, épouse de feu monsieur Maurice Lavigne. Elle était la fille de feu Joseph Rouleau et de feu Olivine Trudel. Elle demeurait à St- Janvier-de-Joly. Elle laisse dans le deuil ses enfants: André (Laurette Cayer), Hélène (Nicolas Beaulieu), feu Claude (Hélène Parent), Henriette (Bernard Fortier), René (Louise Beaulieu), feu Johanne, François (Anne Bisson); ses 17 petits-enfants: Annie, Geneviève, Marie, France, Émilie et Jean-Michel Lavigne, Mario, Charles et Nicolas Lavigne, Christian, Gilbert, Marie-Ève, Marlène et Jean-Claude Fortier, Judith et Joanie Lavigne, Marie-Pier Lavigne, leur conjoint(e); ses 39 arrière-petits-enfants et 6 arrière-arrière-petits-enfant. Elle était la sœur de: feu Alice (feu Joseph Moreau), feu Yvonne (feu Stanislas Vachon), feu Marie-Anna (feu Louis Guérard), feu Marie-Ange, feu Aimé (feu Gisèle Lamarre), feu Marthe (feu Gilles Boisvert), feu Carmin (feu Angèle Baril). Elle était la belle-sœur de: feu Jean-Marie (feu Simone Sylvain), feu Dieudonné (feu Marie-Anne Sylvain), feu Charles (feu Marie), feu Thérèse (feu Paul Lacasse), feu Roger (Rollande Goupil), feu Henri et feu Eva. Elle laisse également plusieurs neveux et nièces, parents et ami(e)s. Les enfants remercient sincèrement tout le personnel du CHSLD St-Flavien pour les bons soins prodigués à leur mère. La famille vous accueillera à la maison funéraireà compter de 9h.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fabrique St-Elisabeth-de-Lotbinière (Communauté St-Flavien). Des formulaires seront disponibles au salon.