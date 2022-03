GALLEN, Amelia



Au CHSLD St-Brigid's Home, le 24 février 2022, à l'âge de 99 ans et 7 mois, est décédée paisiblement, madame Amelia Gallen, épouse de feu monsieur Armand Marcoux, fille de feu madame Brigitte LeBlanc et de feu monsieur Thomas Gallon. Native du Nouveau-Brunswick, elle demeurait à Québec.Les cendres seront déposées au Mausolée François-de-Laval du cimetière Notre-Dame-de-Belmont immédiatement après la cérémonie. Elle laisse dans le deuil ses enfants: Emilie (Pierre Bouchard), Lynda (Claude Métivier), Sylvia et Normand; ses petits-enfants: Geneviève, Jean-Philippe, Julia, David (Myriam Landry) et Simon; ses arrières petits-enfants: Louis, Laurent et Blanche; son beau-frère et ses belles-soeurs de la famille Marcoux ainsi que plusieurs neveux, nièces et ami(e)s. Elle est allée rejoindre ses frères et ses soeurs qui l'ont précédée. La famille tient à remercier tout le personnel du 3 ième étage du CHSLD St-Brigid's Home pour leur grand dévouement et les bons soins prodigués. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la fondation des amis du Jeffery Hale-St-Brigid's Home en ligne à l'adresse suivante : https://amisdujhsb.ca/donner/ ou par la poste : La Fondation des Amis du Jeffery Hale - Saint Brigid's, 2000-1270, Chemin Sainte-Foy, Québec (Québec) G1S 2M4